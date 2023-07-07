«Обнуление» рубля: экономист назвал возможный предел обрушения курса нацвалюты

Обрушение курса рубля может остановиться на уровне 110-115 за доллар. Такое мнение высказал экономист Владислав Жуковский. По его оценке, ослабление национальной валюты связано с намерением финансово-экономических властей сократить дефицит бюджета и «залатать» дыру в платежном балансе.

«Деревянный» рухнул на минимумы с марта 2022г! Чтобы «залатать» рекордную дыру в бюджете (3,4 трлн рублей за январь-май) и платёжном балансе (приток валюты рухнул в шесть раз – с 123 до 22 млрд долларов) и поднять доходы друзьям-олигархам, «обнуляют» рубль», – заявил Жуковский в своем телеграм-канале.

По его словам, для этих целей властям «нужен курс 110-115 рублей» за доллар.

Напомним, накануне в ходе биржевых торгов курс доллара достигал 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

Официальный курс доллара на сегодня составлят 92,5695 рубля, евро – 100,7163. С начала июня американская валюта подорожала почти на 12 рублей, европейская – на 14.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»