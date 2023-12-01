В Госдуме и Совфеде призвали обязать соцсети отслеживать треш-контент

Депутаты Госдумы и сенаторы подготовили законопроект, который обяжет соцсети отслеживать треш-контент. За публикацию подобных данных предложено ввести ответственность вплоть до уголовной, рассказал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор пояснил, что законопроект станет ответом на вопрос, как контролирующие органы намерены узнавать о запрещенном контенте в соцсетях.

«В закон об информации вводится дополнение в виде обязанности социальных сетей и их операторов отслеживать треш-контент. Мы подключаем соцсети к этой работе, и это должно гарантировать ее эффективность. Эта поправка в закон об информации устанавливает ответственность соцсетей за отслеживание такого рода контента», – сказал Пушков в беседе с ТАСС.

Подготовкой пакета поправок занимались, в том числе, рабочая группа Совфеда и думский комитет по молодежной политике. Авторы предложили внести изменения в УК РФ, КоАП, законы об информации и о защите детей от причиняющей вред информации. Планируется внести законопроект в Госдуму до 10 декабря.

По словам Пушкова, правительство поддержало инициативу. Были замечания, но большинство касались «формулировочной части». Минюст уже проверил пакет документов к законопроекту.

С 1 февраля 2021 года соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, например, детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатки. Роскомнадзор сформировал реестр соцсетей, в котором отмечают случаи публикации запрещенных сведений и принятые владельцами ресурса меры для их удаления.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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