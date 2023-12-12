Поставки микроэлектроники из США в Россию растут вопреки санкциям

Россия восстановила импорт электронных компонентов до уровня 2022 года, несмотря на санкции, которые ввели западные страны. При этом большая часть чипов поставляется из США через третьи страны. Об этом пишет Politico.

По данным издания, ежемесячный оборот в России микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем, а также других критически важных компонентов, увеличился до 900 млн долларов. Этот показатель практически сравнялся с тем, который наблюдался до начала СВО.

Все эти товары подпадают под санкции, это значит, что американские корпорации не могут поставлять их в Россию напрямую. За нарушение компаниям грозят многомиллионные штрафы, а отдельным лицам – уголовная ответственность.

Однако главными поставщиками микроэлектроники в РФ все еще остаются именно IT-гиганты из США. Среди основных производителей импортируемых Россией чипов числятся Intel, Huawei, Analog Devices, AMD, Texas Instruments и IBM.

Таким образом, России удалось избежать нехватки электронных компонентов. Это было сделано благодаря изменению цепочек поставок с помощью Китая, Гонконга, а также Турции и Казахстана. В свою очередь американские корпорации отрицают, что их продукция все же поставляется в Россию, и обещают разорвать отношения с теми клиентами, которых уличат в сотрудничестве с Москвой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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