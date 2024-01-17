За год 240 млн номеров россиян утекли в Интернет

Порядка 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн электронных адресов россиян утекли в Интернет в 2023 году, следует из данных сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. По данным Роскомнадзора, в открытый доступ попали более 300 млн записей с данными российских пользователей.

Специалисты DLBI насчитали 290 утечек в течение прошлого года, а в РКН – 168 утечек. Сервис отметил, что самым уязвимым оказался сегмент электронной коммерции, на него пришлось почти 40% инцидентов. На здравоохранение пришлось 9% взломов, на сферу досуга – 8,5%. Больше всего данных утекло в банковской отрасли (47% утекших номеров), электронной коммерции (38% утекших e-mail-адресов).

Аналитики отметили, что утечки стали реже происходить из-за действий инсайдеров, а число хакерских атак выросло. И хакеры больше не нацелены только на крупные компании, они взламывают все уязвимые базы. В РКН объяснили смену вектора атак гибридной войной против России.

«Это часть гибридной войны, которая ведется против России. Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», – сказал представитель ведомства в беседе с «Известями».

В Госдуме рассматривали введение маркировки компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Таким способом депутаты хотели облегчить для россиян выбор надежных компаний.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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