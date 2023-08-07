В Госдуме предложили вешать спецзнак на компании, откуда утекли данные клиентов

Маркировка компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов, поможет россиянам решить, стоит ли фирма их доверия, считает зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. Он предложил отмечать специальным знаком «ненадежных операторов» персональных данных.

Депутат обратился с инициативой в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Чернышов считает, что введение маркировки повысит информированность особо уязвимых категорий россиян: несовершеннолетних и пожилых людей. А сами компании вынудит уделять больше внимания защите данных клиентов.

«Прошу рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака «ненадежный оператор персональных данных», а также маркировки компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов, таким графическим символом», – цитирует письмо депутата ТАСС.

Группа компаний «ЛитРес» подтвердила утечку персональных данных пользователей сервиса электронных книг. В открытом доступе могут появиться более трех миллионов строк данных, куда входят имена и фамилии, адреса электронной почты, хешированные пароли. В компании заверили, что вся платежная информация находится в безопасности.

С января по май 2023 года злоумышленники опубликовали на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем за тот же период 2022 года. В сеть попали 197 млн строк данных пользователей.

Москва, Наталья Рязанова

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