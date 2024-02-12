Число поддельных сайтов в рунете утроилось за 2023 год

Специалисты выявили в рунете около 50 тыс. фишинговых сайтов в 2023 году. Годом ранее подобных ресурсов было втрое меньше, и их число продолжает расти. Только в январе 2024 года выявили почти пять тысяч поддельных сайтов, пишут «Известия».

По данным проекта «Доменный патруль», в 2023 году выявили 48 529 фишинговых доменов, а в 2022 году – 15 634. За январь 2024 года нашли почти пять тысяч поддельных сайтов, и с января 2022 года показатель вырос вдове, рассказал руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

В Роскомнадзоре подтвердили рост количества мошеннических страниц: в 2022 году заблокированы 13,7 тыс. ресурсов, а в 2023-м – 42 тыс. Ведомство напомнило, что на поддельные сайты можно пожаловаться через портал «ИС Антифишинг».

«Лаборатория Касперского» в первый месяц 2024 года предотвратила почти 12 млн попыток перехода пользователей на фишинговые сайты и скам-ресурсы.

По словам экспертов, мошенники чаще всего подделывают мессенджеры, почтовые сервисы, онлайн-игры, банки и онлайн-магазины. Фишеры активно рассылают скам-страницы с опросами на самые популярные темы. Гражданам обещают подарки или бонусы за ответы, но вместо них пользователи получают неприятный сюрприз.

На начало октября 2023 года ЦБ РФ заблокировал более 300 сайтов несуществующих банков с начала года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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