В рунете заблокировали более 300 сайтов несуществующих банков

ЦБ РФ заблокировал более 300 сайтов несуществующих банков с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России инициирует прекращение работы интернет-ресурсов, маскирующиеся под сайты банков: фишинговые сайты, которые копируют ресурсы существующих кредитных организаций, и сайты несуществующих банков (безлицензионная деятельность)», – передает «Газета.Ru» со ссылкой на ЦБ.

Регулятор на постоянной основе выявляет ресурсы, с помощью которых действуют финансовые пирамиды, и инициирует их блокировку.

В Центробанке напомнили о необходимости сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам. «При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете нужно самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», – добавили в пресс-службе.

Москва, Зоя Осколкова

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