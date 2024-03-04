Танк «Армата» стоит на вооружении армии России

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

Новый танк Т-14 на платформе «Армата» впервые показали на параде 9 мая 2015 года. В 2021 году сотрудники ВПК заявили, что новейший российский танк первым в мире смог без участия экипажа найти и выбрать цели.

Летом 2023 года сообщалось, что «Южная» группировка войск испытала новейший танк «Армата» в бою. Позже боевые машины убрали из зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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