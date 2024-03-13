Россия вошла в десятку лидеров по внедрению ИИ

Россия вошла в десятку стран-лидеров по объему вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Только за два последних года уровень внедрения ИИ вырос в полтора раза.

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления», – приводит слова министра ТАСС.

Решетников отметил, что нужно развивать рынок решений для тех, кто еще не внедрил ИИ, поскольку им нужны отдельные стимулы. Вместе с тем, важно развивать фундаментальную науку, прорабатывать новые способы формирования моделей и оптимизации вычислений, методы расчетов для нейросетей.

В планах открытие новых исследовательских центров и наращивание вычислительных мощностей. К этому будут привлекать как бюджетные средства, так и бизнес-инвестиции. Министр надеется, что в России будут сформированы собственные научные школы.

Каждый пятый житель России опасается, что ИИ может захватить мир и разрушить будущее человечества. Но 47% опрошенных россиян с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий ИИ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube