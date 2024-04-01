Курские специалисты отразили волну DDoS-атак из Украины и Германии

Специалисты зафиксировали массовые DDoS-атаки на ряд интернет-ресурсов Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что работу порталов удалось полностью наладить.

Областное министерство цифрового развития и связи сообщило о первой волне атак 29 марта. Граждан предупредили, что некоторые ресурсы могут быть недоступны, пока специалисты борются со зловредным воздействием.

«С 29 марта по сегодняшний день ряд интернет-ресурсов Курской области подвергался DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран. Министерство цифрового развития и связи Курской области совместно с ГУПКО ИЦ «Регион-Курск» и региональными провайдерами в течение трех дней боролись с натиском технических атак. В настоящее время все ресурсы администрации Курской области включены и работают стабильно», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Он поблагодарил специалистов за оперативную и профессиональную работу.

Роскомнадзор в период выборов президента РФ зафиксировало 497 DDoS-атак на информационно-коммуникационную инфраструктуру. Основными странами-источниками кибератак стали Германия, Великобритания, США, Финляндия, Литва

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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