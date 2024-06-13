Хакеры атаковали МТС из пяти стран одновременно

Сеть МТС подверглась мощнейшей за год DDoS-атаке одновременно с 20 тыс. устройств. Хакеры атаковали из Испании, Китая, Польши, Турции, Эквадора, следует из данных компании.

Атака продолжалась около двух часов и была нацелена более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Злоумышленники нацелились на маршрутизатор, поломка которого вызвала бы отключение доступа в интернет для пользователей МТС целого региона.

«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тыс. устройств. Время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак «МТС RED» составило считанные минуты», – цитирует сообщение компании РИА Новости.

Технический руководитель направления Anti-DDoS компании Дмитрий Монахов отметил, что организаторы DDoS-атак все тщательнее подходят к выбору целей, наращивают объем и интенсивность атак, чтобы добиться больших результатов.

Российские вузы подверглись хакерским атакам перед началом приемной кампании. За месяц число попыток взлома ресурсов учебных заведений выросло вчетверо.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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