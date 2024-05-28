Хакеры атаковали российские вузы перед началом приемной кампании

Российские вузы подверглись хакерским атакам перед началом приемной кампании. За месяц число попыток взлома ресурсов учебных заведений выросло вчетверо. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Количество DDoS-атак на федеральные высшие учебные заведения в мае 2024 года выросло в 2,5 раза в сравнении с маем прошлого года. А в сравнении с концом апреля 2024-го – в четыре раза, рассказал газете руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков. По его словам, резкий рост атак начался с 16 мая и продолжается до сих пор. Подобная активность хакеров может быть связана с приближающимся началом подачи документов в вузы и вступительными экзаменами.

В среднем DDoS-атака длится около пяти минут, самая продолжительная длилась более часа. Злоумышленники не тратят много времени на один вуз и при наличии средств защиты сразу нападают на другие, менее защищенные организации.

По прогнозам экспертов, хакеры сохранят свою активность до окончания приемной кампании. Основная цель киберпреступников – создать нарушения в работе интернет-сервисов с максимальным негативным влиянием на население России. Аналогичные атаки происходят в периоды массовых распродаж на 8 марта, 23 февраля и в другие важные даты.

Деятельность хакеров может навредить не только учебным заведениям, но и абитуриентам. Многие университеты дают возможность загрузить документы и увидеть свою позицию в списке абитуриентов в режиме онлайн, выведение такого портала из строя может негативно сказаться на всей приемной кампании. Специалисты рекомендуют вузам и другим организациям позаботиться о доступности своих интернет-ресурсов и подключить средства защиты от DDoS-атак.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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