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Пятница, 21 июня 2024, 01:18 мск

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Власти США запретили «Лабораторию Касперского»

Фото: Pixabay

Министерство торговли США в четверг, 20 июня, сообщило, что в отношении «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения из-за «сотрудничества с российскими военными и разведывательными структурами», а также запрещается использовать программное обеспечение (ПО) этой компании в связи с «угрозами для сохранности данных», – сообщают СМИ.

В уведомлениях, размещенных в Федеральном реестре США, в частности, говорится: «С полуночи 29 сентября по времени Восточного побережья США компании «Лаборатория Касперского» и любым ее преемникам или правопреемникам будет запрещено вступать в означенные транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в США. Речь идет о транзакциях, касающихся любых продуктов или услуг компании в сфере кибербезопасности. Запрет распространяется на продукты, в разработке которых «Лаборатория Касперского» участвовала, а также на предоставление ею обновлений для антивирусного ПО. Применение ПО «Лаборатории Касперского» связано с угрозой передачи данных российским властям. С 20 июля компании «Лаборатория Касперского» запрещено вступать в какие-либо новые договоренности с лицами в США, касающимися ее услуг. Указанные меры не распространяются на работу ее подразделений, имеющую исключительно информационный или образовательный характер».

«В отношении компании «Лаборатория Касперского» вводятся экспортные ограничения из-за того, что она сотрудничает с российскими военными и разведывательными структурами и оказывает поддержку властям России в разведывательной деятельности в киберсфере. В отношении компании вводятся новые требования к лицензированию. При рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа», – сообщили в американском Минторговли.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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