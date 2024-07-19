В Минцифры не сообщали о сбоях в аэропортах РФ

Минцифры РФ не получало сообщений о проблемах в российских аэропортах из-за сбоя у Microsoft. В министерстве отметили важность импортозамещения в сфере программного обеспечения.

«На данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступало. Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь – на объектах критической информационной инфраструктуры», – сообщили в Минцифры (цитата на «Интерфаксу»).

Авиакомпании, банки, государственные службы в США, Евросоюзе, Австралии, Турции и ряде других стран столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе операционной системы Windows. Основные трудности возникли с облачной платформой для хранения данных Microsoft Azure.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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