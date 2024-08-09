Плату за связь и мобильный интернет отменили в восьми районах Курской области

Жителям восьми районов Курской области предоставили бесплатный доступ к связи и мобильному интернету. Граждане смогут позвонить родным даже при минусовом балансе, сообщила пресс-служба Минцифры.

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Сейчас крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Операторы будут поддерживать положительный баланс счёта сколько потребуется», – говорится в сообщении министерства.

Особый режим предоставления услуг связи будет действовать в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском. Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Жителям будут доступны бесплатные СМС, входящие и исходящие звонки и доступ к мобильному интернету.

В Судженском и Кореневском районах Курской области продолжается военная операция по уничтожению прорвавшихся через границу украинских боевиков. Бои идут с 6 августа, противник за это время лишился 660 военных, 82 единиц бронетехники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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