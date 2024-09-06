Захарова назвала утечки данных основной причиной мошенничества в сети

Мошенничество в сети достигло таких масштабов из-за незащищенности персональных данных россиян, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что «нас приучили», будто общение по телефону с указанием персональных данных – абсолютная норма. Но это ключ для злоумышленников.

«Утекло все и утекает до сих пор. Незащищенность персональной информации, причем всех уровней – и первичного, и более детального, и дает совершать преступления в таком масштабе. Это «точка входа, которой пользуются мошенники», – приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова призвала в первую очередь позаботиться о сохранности данных граждан, а потом уж о безопасности в сети.

«Когда мы будем говорить о цифровой гигиене, и люди поверят, что, совершая ряд действий, они могут себя обезопасить, то мы готовы и одновременно сказать, что ваши персональные данные защищены на том уровне, чтобы эту цифровую грамотность уже повсеместно внедрять», – добавила дипломат.

Россия оказалась на первом месте по числу объявлений о продаже данных в даркнете. Хакеры все чаще готовы передать сведения даже бесплатно.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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