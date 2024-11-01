В России начал работу Единый реестр воинского учета

В России начал работу новый цифровой ресурс – Единый реестр воинского учета. С 1 ноября военкоматы будут решать большинство вопросов, связанных с воинским учетом, автоматически. Однако электронные повестки протестируют только в нескольких регионах, а в целом в ходе осеннего призыва действуют старые правила.

С 1 ноября, согласно постановлению правительства, начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета. На первом этапе Минцифры должно было создать систему по специальному техническому заданию и передать ее Минобороны, которое будет загружать в него данные о военнообязанных. Второй этап подразумевает, что реестр считается заработавшим. В Минцифры же отметили, что его полноценное использование возможно «не раньше 2025 года», передает РБК.

Информация, которую будут вносить в реестр, содержит в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. С момента получения документа закон устанавливает запрет на выезд за границу. Уведомление о повестках станет приходить на «Госуслуги».

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв. Согласно документу, он должен быть проведен с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока действуют старые правила, а электронные повестки протестируют только в Рязанская области, Республике Марий Эл и на Сахалине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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