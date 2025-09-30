Названы регионы, в которых прекратят рассылать бумажные повестки в армию (СПИСОК)

В ходе осеннего призыва повестки в Москве и еще трех российских регионах будут рассылать только в электронном виде. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. В Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», – рассказал Бурдинский.

По словам представителя Генштаба, через семь дней после внесения информации об этом в электронный реестр направленных повесток она считается врученной. «В случае неявки без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат», – сказал Бурдинский.

По его словам, «уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, добавил Бурдинский, граждане могут ознакомиться о направленных повестках и примененных ограничительных мерах, получив выписку из личного кабинета реестра повесток, доступном по адресу «реестрповесток.рф».

Если гражданин не явится в военкомат, его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, напоминает «Российская газета». Кроме того, ему закроют выезд за границу, также начнет действовать запрет на управление автомобилем, регистрацию недвижимости и заключение кредитных договоров.

Еще одно новшество осенней призывной кампании – теперь решение о призыве на военную службу действительно в течение года со дня его принятия. Срок службы, как и прежде, составляет 12 месяцев. «Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не отправлен в армию, он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», – пояснил Бурдинский.

По его словам, принятое решение о призыве на военную службу подлежит отмене в случае, если «у гражданина изменилось состояние здоровья или появились основания для предоставления отсрочки».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, согласно которому в армию возьмут 135 тысяч новобранцев. Призывная кампания продлится до 31 декабря.

В Генштабе ранее заявляли, что срочники не будут задействованы в специальной военной операции (СВО) и будут направлены исключительно в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

