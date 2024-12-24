Власти РФ обсуждают введение ограничений на звонки в мессенджерах

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность введения ограничений на звонки в мессенджерах из-за роста активности мошенников в них. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в операторах связи и собеседника на телеком-рынке.

По сведениям издания, власти рассматривают два варианта – блокировку голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. При этом, как отмечают источники газеты, звонки в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора – операторы связи не могут вводить подобное ограничение без дополнительных инструментов.

По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа. При этом оператор связи не имеет технической возможности анализировать звонки в мессенджерах и определять, из какой страны они поступают. «Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений на телефоне абонента», – сообщили газете в пресс-службе «Мегафона».

В Минцифры меж тем заявили, что пока не разрабатывают нормативные документы для ограничения голосового трафика в мессенджерах, но «открыты к предложениям отрасли». В Роскомнадзоре ситуацию не комментируют.

Напомним, в октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял о технической готовности ведомства блокировать звонки через мессенджеры в случае нарушения законодательства. «Мессенджер будет работать, а звонки нет», – сказал тогда чиновник, отметив, что жесткий вариант возможен, как одна из мер борьбы с телефонным мошенничеством.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube