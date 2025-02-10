Россиян предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах»

Киберполиция предупредила о продолжающихся звонках мошенников россиянам под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги». Таким образом злоумышленники пытаются получить смс-код, необходимый для восстановления доступа к учетной записи. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что «Госуслуги» не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно. «Порталом в настоящий момент пользуется более 110 млн человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тыс. человек), что экономически и организационно нереализуемо», – указали в киберополиции.

Там также отметили, что для направления официальной информации «Госуслуги» используют личный кабинет, а информационные рассылки от портала приходят с одних и тех же адресов.

Правоохранители призвали россиян к бдительности. «Если вас пытаются убедить, что ваш аккаунт «необходимо срочно обновить» – это 100% мошенники», – заявили в МВД.

Ранее правоохранители раскрыли новую схему мошенничества, нацеленную на хищение аккаунтов на «Госуслугах». Аферисты, представляясь учителями и руководителями образовательных организаций, под предлогом обновления электронного журнала школьников пытаются получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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