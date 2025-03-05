Европейская компания готова заменить спутниковую связь Starlink на Украине

Евросоюз и Киев ищут альтернативы на тот случай, если спутниковая связь Starlink на Украине станет недоступна. На масштабное подключение терминалов французской компании Eutelsat потребуется несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что сеть Starlink американского бизнесмена Илона Маска может стать недоступной для украинских пользователей. Сам Маск опровергал эту информацию, однако Киев и Брюссель все же занялись поисками альтернативного поставщика связи, пишет Reuters.

«Мы активно сотрудничаем с европейскими организациями и деловыми партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных задач и инфраструктуры», – сообщила французская спутниковая компания Eutelsat.

То, что поиски альтернативы для украинских военных ведутся, подтвердил Financial Times и представитель Еврокомиссии.

Кроме того, газета The Economist сообщила со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев разрабатывает резервный вариант доступа в интернет на случай сложностей со Starlink. По словам собеседника издания, резервное подключение займет несколько дней, а полномасштабный доступ можно будет обеспечить только через три месяца.

Накануне Вашингтон приостановил поставки военной помощи Киеву. По данным американских СМИ, речь идет о военном оборудовании, не находящемся на Украине, а перемещаемом на кораблях, самолетах, а также находящемся в транзитных зонах Польши. Примечательно, что контроль над Starlink остается у США, при этом связь для Киева оплачивает Варшава.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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