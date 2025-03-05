Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом «Почты России»

Киберполиция предупредила о новой способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать бот в Telegram якобы от имени «Почты России», который обещает помочь найти посылку, но на самом деле ворует деньги у граждан. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники звонят гражданину от имени «Почты России», сообщая о пришедшем на его имя заказном письме или посылке. Затем они просят уточнить адрес доставки, используя для этого чат-бот в Telegram.

«Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна – в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. Данные для авторизации, внесенные в предложенную форму, будут переданы злоумышленникам и дадут возможность развивать преступную схему дальше», – сообщили в киберполиции.

Правоохранители призвали граждан быть бдительными и, чтобы не лишиться денег, обязательно перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам.

Ранее МВД предупредило о новой схеме обмана россиян на фоне новостей о возможном возвращении западных брендов в РФ: мошенники звонят гражданам от имени известных брендов, чтобы получить доступ к личным данным и затем использовать их для кражи денег и оформления кредитов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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