Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Телефонные мошенники начали взламывать личные кабинеты на портале «Госуслуги», представляясь сотрудниками поликлиник. Злоумышленники звонят потенциальной жертве и предлагают пройти диспансеризацию, предупредили в киберполиции.

Для «записи» на диспансеризацию аферисты просят назвать код из СМС-сообщения, который необходим для входа в личный кабинет на «Госуслугах». После этого мошенники получают доступ ко всем личным данным в аккаунте и могут использовать их в своих корыстных целях, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Правоохранители предупредили, что далее жертве может позвонить другой злоумышленник. Он сообщит о взломе личного кабинета, предложит связаться с «техподдержкой» и предоставит фейковый номер телефона. После звонка в лже-техподдержку человеку советуют обратиться в якобы Росфинмониторинг, где «помогут» спасти деньги. Там пострадавшему предлагают заполнить заявление, к которому просят приложить фотографии банковских карт, с которых в дальнейшем списывают денежные средства.

Ранее сообщалось, что мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян с помощью QR-кодов, размещаемых в объявлениях на подъездах домов и в других общественных местах. Внутрь фальшивого QR-кода интегрирована ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносной программы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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