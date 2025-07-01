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Вторник, 1 июля 2025, 13:44 мск

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Летные испытания полностью импортозамещенного МС-21 стартуют в августе

Фото: телеграм-канал ПАО «ОАК»

К летным испытаниям полностью импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 планируется приступить уже в августе этого года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный – со всеми отечественными системами», – сказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, частично импортозамещенная версия МС-21 с российским двигателем ПД-14 уже приступила к сертификационным полетам.

На прошлой неделе госкорпорация «Ростех» сообщала о начале сертификационных испытаний опытного образца МС-21 с отечественными системами. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. В ходе испытаний было протестировано оборудование радиосвязи.

В Ростехе планируют, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в 2026 году. На сегодняшний день в разной степени готовности находятся 20 самолетов МС-21.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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