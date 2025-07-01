Мощность и количество кибератак на информационную инфраструктуру РФ выросли вдвое

В текущем году количество, продолжительность и мощность DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру выросли в два раза. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин в Совете Федерации.

«Фиксируем также рост количества, продолжительности, мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза», – цитирует его слова ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что в 2024 году национальная система противодействия DDoS-атакам помогла отразить более 15 тысяч DDoS-атак, из них с января по июнь 2025 года – более пяти тысяч.

Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место в мире по числу устройств, которые заражены вредоносным программным обеспечением.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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