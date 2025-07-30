В Минцифры разъяснили использование мессенджера MAX для подписания электронных документов

Использование национального мессенджера MAX не будет обязательным для направления и получения документов на электронную подпись. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее на РБК вышла статья о том, что физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через мессенджер MAX. Это следует из подписанного Владимиром Путиным закона о национальном мессенджере.

В Минцифры заявили, что в законе идет речь только про подпись документов в «Госключе». Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Подписание документах в других сервисах с использованием токенов и физических носителей остается неизменным.

«Закон не предусматривает, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе». В тексте закона говорится об «использовании инфраструктуры», это также могут быть уведомления о пришедших в «Госключ» документах», – пояснили в министерстве.

Отмечается, что заявления с Госуслуг на подпись в «Госключ» также не обязательно направлять с использованием MAX. То же самое касается и ведомственных документов.

«В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение «Госключ»», – заключили в Минцифры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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