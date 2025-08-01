Международную космическую станцию сведут с орбиты до 2030 года

Международную космическую станцию планируется свести орбиты до 2030 года включительно. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Гендиректор российской госкорпорации посетил США, где встретился с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.
«Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение будет производиться до 2030-го включительно», – рассказал Баканов РИА «Новости».
Все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд космических агентств двух стран. Российскую команду возглавит замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, американскую – заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс.
Москва, Зоя Осколкова
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