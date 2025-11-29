В МВД рассказали, как распознать взлом аккаунта в мессенджерах

В МВД перечислили признаки взлома аккаунтов в мессенджерах. Об этом могут говорить внезапные просьбы от знакомых в мессенджере перевести деньги или пересылка ими файлов с подозрительным содержанием, сообщили в ведомстве.

В МВД пояснили, что после получения доступа к аккаунту мошенники отправляют контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, передает ТАСС. Злоумышленники рассчитывают на то, что люди не будут перепроверять информацию, увидев обращение от знакомого, и быстро откликнуться на его просьбу.

Кроме того, по информации ведомства, аферисты часто направляют вредоносные файлы в формате APK. Они содержат установочные пакеты вредоносных программ, позволяющих получить удаленный доступ к телефону. Через подобные программы мошенники могут похищать персональные данные и другую конфиденциальную информацию.

Ранее киберполиция предупредила о распространении кибермошенниками вредоносных приложений под видом антирадаров. В ряде регионов зафиксированы случаи, когда автомобилисты скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денег.

