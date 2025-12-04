FaceTime заблокировали в России

Роскомнадзор ограничил работу сервиса от компании Apple для онлайн-звонков FaceTime.
В ведомстве назвали причину блокировки. «По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», – говорится в комментарии РКН (цитата по «Газете.ru»).
Facetime стал одним из вариантов на замену после блокировок звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, но с сентября российские пользователи жаловались на сбои в его работе. На прошлой неделе сервис перестал работать окончательно.
Накануне Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox.
* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»