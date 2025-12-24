Россия создаст лунную электростанцию к 2036 году

«Роскосмос» сообщил о заключении контракта с НПО Лавочкина по созданию российской лунной электростанции.

Сроки реализации контракта – с 2025-го по 2036 годы, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации. За это время должны быть разработаны космические аппараты, проведены наземно-экспериментальная отработка и летные испытания, а также развернута инфраструктура на Луне.

Лунная электростанция предназначена для долговременного энергоснабжения потребителей российской лунной программы – луноходов и обсерватории, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.

«Проект – важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны», – отметили в «Роскосмосе».

В создании лунной электростанции, помимо «Роскосмоса», примут участие «Росатом» и «Курчатовский институт».

Напомним, летом 2021 года Россия и Китай представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы. Затем страны подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции.

В марте 2024 года тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в период с 2033 по 2035 год Россия совместно с Китаем планируют доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку. Он анонсировал старт совместной с Китаем экспансии Луны после 2036 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

