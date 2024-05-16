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Четверг, 16 мая 2024, 10:50 мск

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Российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года

Старт совместной с Китаем экспансии Луны состоится после 2036 года. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее стало известно, что в период с 2033 по 2035 год Россия совместно с Китаем планируют доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку. «Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле (...) Я скажу так: что по планам экспансия Луны – это где-то после 2036 года», – сказал Борисов.

Москва и Пекин представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы летом 2021 года. Затем страны подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции.

В апреле 2023 года гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что в российско-китайской лунной программе может быть задействован ядерный буксир «Зевс», а в октябре рассказал о намерении России изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов «Луна-26» и «Луна-27».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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