Российские лунные станции изменят траекторию во избежание аварий

Последующие лунные миссии будут проходить с корректировкой траектории летательных аппаратов, чтобы исключить аварийные ситуации. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН

«Был проведен детальный анализ того, что произошло с «Луной-25», выработаны рекомендации, это сейчас реализуется, в частности, более безопасная траектория полета к Луне, более длинная, которая позволяет более четко работать, испытать все оборудование уже в космосе, внести какие-то корректировки, прицелиться и совершить уже посадку в более спокойном режиме – без жестких ограничений по времени», – сказал директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович.

Кроме того, специалисты разработают новые алгоритмы для более детального контроля сближения и посадки на лунную поверхность.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника. Спустя два дня связь со станцией была потеряна, а 20 августа Роскосмос сообщил о ее крушении. Основной причиной потери аппарата стала нештатная работа корректирующего двигателя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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