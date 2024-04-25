«Роскосмос» представил идеи по ядерным энергоустановкам для других планет

Специалисты «Роскосмоса» предоставили госкорпорации «Росатом» предложения по ядерным энергоустановкам, которые могут применяться в числе прочего и на других планетах. Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Лихачева, космическая тематика в атомной отрасли активно продвигается вперед. «Росатом» участвует в обновлении стратегии госкорпорации «Роскосмос».

«За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации «Роскосмос»", – рассказал гендиректор «Росатома».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что Россия совместно с Китаем рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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