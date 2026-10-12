Минцифры решает вопрос с защитой дата-центров вместе с Минобороны

Минцифры РФ совместно с Минобороны прорабатывает меры защиты центров обработки данных. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Атака на дата-центры «Яндекса» стала беспрецедентной по масштабу, заявил министр на заседании комитета по информполитике в Госдуме. По его словам, Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты объектов.

«Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой, Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки, то, что эти сервисы продолжают функционировать, показывает, что коллеги сделали необходимое по резервированию», – сказал Шадаев.

В октябре украинские дроны несколько раз атаковали объекты «Яндекса» в России, что привело к остановке работы дата-центров и сбоям в сервисах компании и других организаций. Так в ночь на 8 октября после атаки дронов произошел пожар в дата-центре в Сасове Рязанской области. Работа объекта была остановлена. На следующий день, 9 октября, беспилотники атаковали дата-центр в Калуге. 10 октября БПЛА ударил по центру обработки данных во Владимире. Была повреждена инфраструктура дата-центра, его работа полностью остановлена, часть сервисов стала недоступна для пользователей.

Москва, Зоя Осколкова

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