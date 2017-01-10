Турецкая туриндустрия провалилась во времени на 12 лет

Публикации за 10.01.17

2016 год стал самым провальным для турецкого турбизнеса за последнее десятилетие. Только в Анталье количество иностранных туристов и доход от них снизились до уровня 2004 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В сравнении с 2015 годом курорт посетило на 43% меньше отдыхающих – шесть миллионов человек. Российские туристы составили из них всего 500 тысяч, что в семь раз меньше, чем за год то того. В позапрошлом году в Анталье побывали 3 миллиона немцев, но в 2016 году – лишь 1,9 миллиона человек.

В отсутствии россиян, Германия стала рынком номер один в Анталье с долей в 32%. Вторым рынком в минувшем году стала Украина, на третьем месте – Россия.

Курорт Бодрум потерял 43,4% иностранного турпотока. На курорте в 2016 году побывало 453 тысяч отдыхающих, в то время как в 2015 году это было 797 тысяч туристов. Самое внушительное снижение зафиксировано на российском рынке: 90,74%. Курорт посетили около 4 тысяч россиян: в 10 раз меньше, чем в 2015 году. Значительный отток туристов зафиксирован с рынков Скандинавии, Италии, Польши, Франции.

Впервые за последние 16 лет снижение числа туристов отмечено в Стамбуле. Город принял 9,2 млн иностранных гостей, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение наблюдалось среди тех, кто приезжает из США (американский турпоток сократился на 43,2%) и России (-39,2%).

В ноябре 2015 года чартерные рейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Москва сняла ограничения на авиасообщение в конце августа 2016 года. Но вскоре после этого в Турции случилась попытка государственного переворота, сопровождавшаяся кратковременными уличными боями. Кроме того в 2016 году в Турции произошли несколько терактов, в том числе в Стамбуле. Одна из последних атак была совершена в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов Стамбула. Тогда погибли 39 человек и были ранены 69, из них 16 иностранцев. На этом фоне начавший оживать поток туристов из РФ опять иссяк.

Анкара-Москва, Алексей Усов

Анкара-Москва. Другие новости 10.01.17

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