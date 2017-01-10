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Туризм

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Публикации за 10.01.17

Турецкая туриндустрия провалилась во времени на 12 лет

Турецкая туриндустрия провалилась во времени на 12 лет

2016 год стал самым провальным для турецкого турбизнеса за последнее десятилетие. Только в Анталье количество иностранных туристов и доход от них снизились до уровня 2004 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В сравнении с 2015 годом курорт посетило на 43% меньше отдыхающих – шесть миллионов человек. Российские туристы составили из них всего 500 тысяч, что в семь раз меньше, чем за год то того. В позапрошлом году в Анталье побывали 3 миллиона немцев, но в 2016 году – лишь 1,9 миллиона человек.

В отсутствии россиян, Германия стала рынком номер один в Анталье с долей в 32%. Вторым рынком в минувшем году стала Украина, на третьем месте – Россия.

Курорт Бодрум потерял 43,4% иностранного турпотока. На курорте в 2016 году побывало 453 тысяч отдыхающих, в то время как в 2015 году это было 797 тысяч туристов. Самое внушительное снижение зафиксировано на российском рынке: 90,74%. Курорт посетили около 4 тысяч россиян: в 10 раз меньше, чем в 2015 году. Значительный отток туристов зафиксирован с рынков Скандинавии, Италии, Польши, Франции.

Впервые за последние 16 лет снижение числа туристов отмечено в Стамбуле. Город принял 9,2 млн иностранных гостей, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение наблюдалось среди тех, кто приезжает из США (американский турпоток сократился на 43,2%) и России (-39,2%).

В ноябре 2015 года чартерные рейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Москва сняла ограничения на авиасообщение в конце августа 2016 года. Но вскоре после этого в Турции случилась попытка государственного переворота, сопровождавшаяся кратковременными уличными боями. Кроме того в 2016 году в Турции произошли несколько терактов, в том числе в Стамбуле. Одна из последних атак была совершена в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов Стамбула. Тогда погибли 39 человек и были ранены 69, из них 16 иностранцев. На этом фоне начавший оживать поток туристов из РФ опять иссяк.

Анкара-Москва, Алексей Усов

Анкара-Москва. Другие новости 10.01.17

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