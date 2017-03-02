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Туризм

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Публикации за 02.03.17

Российские туристы вновь облюбовали заграницу / Спрос на Турцию растет, внутренние направления в упадке

Российские туристы вновь облюбовали заграницу Спрос на Турцию растет, внутренние направления в упадке

Зарубежные направления стали более привлекательны для туристов из России. Туроператоры заметили рост продаж выездных направлений, таких как Турция, Греция, Болгария и Испания. Игроки туристического рынка надеются в этом году восстановить турпоток до показателей трехлетней давности. Тем временем, внутренние направления уже ощутили падение спроса.

По данным Ассоциации туроператоров России, по сравнению с прошлым годом спрос на заграничные курорты среди российских туристов вырос в 1,5-4 раза. Половина организованных туров приходится на Турцию, пишет . Если такая тенденция сохранится, туроператоры могут рассчитывать на возвращение к показателям 2014 года.

По прогнозам экспертов, турпоток в Турцию в этом году может составить 2,5-3 млн человек (три года назад было 3,5 млн). Кроме того, уже сейчас фиксируется рост продаж туров на Кипр, в Черногорию, Грецию, Испанию и Болгарию.

В период ранних продаж зарубежный тур можно купить на треть дешевле, чем в пиковый период. Часть туроператоров выставили первые предложения еще в конце прошлого года. В этой связи некоторые игроки рынка связывают ажиотажный спрос с укреплением рубля и неуверенностью российских туристов в том, что курс нацвалюты окажется таким же благоприятным в весенне-летний период.

Стоит отметить, что в прошлом году в лидерах раннего бронирования был внутренний туризм. Однако сейчас повторить этот успех не получится, считают эксперты. За первые два месяца года спрос на внутренние туры снизился на 5%, и дальнейшая ситуация на рынке будет сильно зависеть от выездного сегмента. Если привлекательность Турции останется на том же уровне и откроются регулярные направления в Египет, внутренний туризм может потерять 10-15% по итогам года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.03.17

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