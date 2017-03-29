Почти половина россиян не будет брать отпуск в этом году / А полноценный отдых от работы будет только у 14%

Публикации за 29.03.17

Оказалось, что 44% россиян в текущем году по разным причинам не станут брать отпуск. Такие данны получены в ходе исследования, проведенного порталом Rabota.ru по просьбе «Российской газеты».

Опрос показал, что многие работники принимают решение отказаться от отпуска осознанно. Чаще всего люди отказываются от отдыха из-за нехватки денег (37%) и из-за большого объема работы (8%). Несмотря на то, что в минувшем году рынок труда в России оживился, объем открытых вакансий увеличился на 10%, а уровень зарплат в ряде отраслей подрос на 4%, россияне помнят кризис и держатся за рабочие места, констатирует шеф-редактор портала Rabota.ru Анна Чуксеева. Трудоголизм также объясняется необходимостью рассчитываться по кредитным обязательствам.

Впрочем, в этом году от отпуска намерено отказаться меньшее число граждан – в прошлом году таковых было на 4% больше (48%). Любопытно, что и тогда, и сейчас находятся люди, которые просто не хотят отдыхать, но их не так много. Больше всего трудоголиков среди руководителей высшего звена, но гиперответственные работники встречаются на всех ступенях карьерной лестницы. Такие люди полагают, что без них весь рабочий процесс остановится.

Исследование показало, что встречаются компании, зачастую малые, где работает правило: ушел в отпуск – лишился места. Все это происходит несмотря на нормы трудового законодательства, запрещающие отказываться от отпуска. Так, например, в исключительных случаях и с согласия работника отпуск можно лишь перенести на следующий год. Тогда непрерывную часть отпуска (минимум две недели), можно использовать в течение года, а остаток отпуска – в течение следующих 18 месяцев. Однако на практике бывает люди не ходят в отпуск по нескольку лет.

В России ежегодный стандартный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней. Но среди 56% работников, которые планируют брать отпуск, около 39% намерены взять лишь две недели, а полноценный отпуск будет лишь у 14% россиян. Еще 9% заявили, что выбирать им не приходится и «гулять» они будут сколько позволит работодатель.

Отдыхать россияне предпочитают летом. Второй по популярности сезон – осень. Социологи объясняют это тем, что зимой и весной в России достаточное количество официальных праздничных выходных. 17% участников опроса сообщили, что не собираются за границу, а 13% респондентов уточнили, что будут отдыхать на даче. 12% граждан рассказали, что проведут отпуск дома.

Как писал «Новый День», вчера в Госдуму был внесен законопроект «об отпусках». Народные избранники предлагают предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск за переработки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.17

Турция, Сицилия и Черное море – аэропорт Кольцово обновил расписание на лето. / Жительница Челябинской области разбилась насмерть, катаясь с горы. / Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от терактов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»