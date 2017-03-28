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Политика

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Публикации за 28.03.17

Депутаты хотят узаконить дополнительный отпуск для россиян за переработки

Депутаты хотят узаконить дополнительный отпуск для россиян за переработки

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает увеличивать оплачиваемый отпуск тем, кто работает сверхнормы. Законопроект подготовили и внесли депутаты от ЛДПР. Они предлагают закреплять в коллективном договоре или локальном нормативном акте перечень исключительных случаев, при которых работники могут работать сверхнормы.

Так, например, народные избранники считают нужным ограничить отработанное за пределами рабочего дня (смены) время 120-ю часами в год. Если переработки превысят этот лимит, работник должен получить дополнительный оплачиваемый отпуск: от трех до 15 календарных дней.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс», законопроект предполагает наложить полный запрет на ненормированный рабочий день для беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, а также тем, кому работа сверхнормы противопоказана по состоянию здоровья. Авторы документа указывают, что в настоящее время переработка не считается сверхурочной работой и объясняется «необходимостью» и «эпизодичностью», что, по мнению депутатов, является оценочной категорией.

Москва, Иван Гридин

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