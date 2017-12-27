Туризму напророчили резкий обвал из-за бедности россиян

Туроператоры прогнозируют колоссальный спад продаж путевок после новогодних праздников в связи с материальным положением россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, провал продаж ожидается в январе-феврале, но в этом сезоне он будет значительным. Ломидзе указала на прямую зависимость спроса от уровня доходов населения.

Глава АТОР отметила, что в 2017 году спрос рос «за счет очень хороших цен» – туры продавались на 15-20% дешевле, чем в прошлом году. При этом прибыльность упала в 2,5 раза. «В итоге успешность продаж обусловлена низкими ценами», – заключила Ломидзе, чьи слова приводит агентство «Москва».

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров признал главной нерешенной проблемой в России значительное число граждан, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Ранее на встрече с бизнесменами в Кремле он признался, что не ждет значительных улучшений в экономической ситуации в стране. Об этом глава государства заявил в закрытой части встречи, сообщал «Коммерсантъ». «Нужно готовиться к тому, что следующий год будет не лучше этого. Нет причин, понимаете?», – приводит слова Путина корреспондент издания Андрей Колесников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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