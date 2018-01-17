500 россиян застряли в Мексике из-за долгов авиакомпании

В Мексике около 500 российских туристов не смогли вылететь домой. Аэропорт не выпустил самолет авиакомпании «Россия» из-за долга за стоянку. Россияне обратились за помощью к дипломатам.

По словам почетного консула России в штате Кинтана-Роо Армины Вольперт, пассажиры чартерного рейса FV5882 восемь часов ждали вылета в салоне самолета, затем всех попросили выйти. «По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)», – цитирует консула РИА «Новости». Вольперт уточнила, что перевозчик задолжал воздушной гавани за стоянку.

Пассажиры попросили консульство и посольство России вмешаться в ситуацию.

Рейс FV5882 должен был прибыть во Внуково в 5:40 МСК 17 января, однако так и не вылетел из Канкуна. Перелет совершает Boeing 747-400, вместимость воздушных судов этого типа составляет до 522 пассажиров, передает РБК.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получали информации о задержке рейса. Сейчас в АТОР выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 17.01.18

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