Российских туристов задержали в Мексике из-за депортации армян

Представитель авиакомпании «Россия», чьи пассажиры не смогли вылететь из Мексики, сообщил причину задержки рейса, а также рассказал, когда россияне смогут вернутся домой.

По словам официального представителя перевозчика Сергея Старикова, вылет задержался по вине мексиканской эмиграционной службы. «Изначально чартерный рейс FV5882 должен был вылететь на самолете Boeing-747 по расписанию в 18:10 московского времени 16 января. Однако по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании «Россия» должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера», – рассказал Стариков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила, что около 500 российских туристов восемь часов ждали вылета в салоне самолета. По ее словам, аэропорт не выпускал лайнер из-за долгов авиакомпании за стоянку. Эту информацию перевозчик опроверг.

Стариков уточнил, что россиян временно расселили при помощи сотрудников сторонних туристических компаний. Вылететь домой туристы смогут не ранее 20:00 МСК 17 января после того, как у авиационных властей Мексики начнется новый рабочий день.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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