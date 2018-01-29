Роспотребнадзор: турецкие комары переносят вирус Зика

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) предупредила россиян о возможности заражения вирусом Зика в Турции. Переносчиков лихорадки выявили в причерноморских провинциях на северо-востоке страны.

По данным Министерства здравоохранения Турции, комары носители вируса Зика замечены на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон. Осенью прошлого года в этом регионе было выявлено четыре человека, инфицированных лихорадкой, после посещения Кубы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты прогнозируют, что заразные комары могут переселиться в центральные районы и на северное побережье Турции. «Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вирус Зика особенно опасен для беременных женщин, так как может вызвать у младенца микроцефалию и синдром Гийена-Барре. Вакцины от этой лихорадки не существует.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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