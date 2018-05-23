Как убрать конкурента. В России открестились от блокировки Booking.com, затеянной создателем аналогов сервиса

В Ростуризме отреагировали на инициативу о запрете работы сервиса по бронированию гостиниц Booking.com в России.

В ведомстве заявили, что не поддерживают «предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России», ссылаясь на то, что россияне активно пользуются его возможностями для организации своих поездок по стране и за границу, отмечается в сообщении ведомства.

В Ростуризме подчеркнули, что не имеют никаких планов по регулированию деятельности онлайн-сервиса в РФ и полномочий по его запрету на территории страны.

Ранее сегодня «категорически против» ограничения работы Booking.com в России выступило Министерство культуры РФ. «Минкультуры не имеет полномочий по запрету на использование Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации, – приводит заявление директора департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольги Яриловой официальный сайт ведомства. – Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе». Она подчеркнула, что работе сервиса ничего не угрожает.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в свою очередь, заявила о необходимости регулирования работы сервиса в РФ, однако его не нужно запрещать, поскольку это оставить потребителей без права выборы. Что касается регулирования деятельности Booking.com, то, по ее мнению, нужно «заставить сервис зарегистрироваться в России и платить налоги как российское предприятие, чего сейчас не происходит», передает «Интерфакс».

Ранее в Минкультуры поступило обращение руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича с предложением запретить работу Booking.com на территории России в ответ на антироссийские санкции США и ЕС. Это письмо Минкультуры перенаправило в профильное ведомство (Ростуризм) для подготовки ответа. Войтович обвинил сервис в монополизации рынка бронирования отелей и вытеснении конкурентов из России.

Между тем, как выяснили СМИ, Войтович в 2017 году работал с Ростуризмом: между его компанией и ведомством было заключено 5 контрактов на проведение выставок и презентаций за рубежом на сумму более 22 млн рублей. Более того, он оказался создателем нескольких аналогов сервиса Booking.com. Об этом информирует издание The Bell со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». Согласно этим данным, ранее Войтович возглавлял компании-владельцы ресурсов Reservation.ru и «Букинг Сервис».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.18

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