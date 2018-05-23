Ответ на санкции: Ростуризм попросили решить вопрос о запрете Booking.com

Министерство культуры РФ поручило Ростуризму изучить предложение о целесообразности запрета деятельности сервиса по бронированию отелей Booking.com на территории России в ответ на санкции со стороны Евросоюза и США. Ведомство должно обозначить свою позицию до 4 июня текущего года. Письмо с поручением было направлено в Ростуризм департаментом туризма и региональной политики Минкультуры, передает РБК.

В ведомстве, комментируя инициативу, отметили, что планируют «запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения». В их адрес в срочном порядке будет направлен соответствующий запрос.

С идеей ограничить работу Booking.com в России в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель туроператора «Свой туристический сервис» («Свой ТС) Сергей Войтович, направив в апреле открытое письмо в Минкульт. По его мнению, нужно запретить работу сервиса на бронирование только российских гостиниц и исключительно для клиентов, находящихся на территории РФ. Однако ограничение не должно действовать в отношении бронирований вне территории России, уточнил он.

Свое предложение Войтович обосновал тем, что активное развитие популярного сервиса в РФ приводит к тому, что отели, по его утверждению, отказываются работать напрямую с российскими туроператорами, отмечает отраслевое издание «Турпром». «Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com, – пояснил он тогда. – И такая ситуация почти везде – группы и деловых туристов гостиницы ещё готовы принимать, но индивидуальные бронирования отданы Букингу».

Кроме того, уверяет Войтович, похожая ситуация сложилась и с крупными отельными цепочками. По его словам, у российских туроператоров нет возможности подключиться к системе продаж крупных мировых сетей – Marriott, Hilton, Hyatt, и поэтому они не могут «дать хорошую цену ни на одну приличную гостиницу международной цепочки по сравнению с Booking». На этом фоне, по его мнению, складывается «абсурдная ситуация, когда 70% рынка монополизированы и их контролирует западная корпорация», а отели не заинтересованы в сотрудничестве с российскими туроператорами для индивидуальных бронирований.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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