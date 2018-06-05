Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасном вирусе

Роспотребнадзор выступил с предупреждением к тем, кто планирует поездку в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ). В этой стране вновь зафиксированы случае заражения людей смертельно опасным ближневосточным острым респираторным синдромом (MERS-CoV). Ведомство просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Случай ближневосточного острого респираторного синдрома был зарегистрирован в госпитале Абу-Даби. Заболевший – коренной житель ОАЭ. Сейчас он находится в госпитале. Установлено, что мужчина посещал верблюжью ферму в Саудовской Аравии. Туда выехали эпидемиологи. Случай заболевания подтвержден лабораторно. Информацию направили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), уточняется в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, возбудителем MERS является коронавирус. Впервые он был обнаружен в 2012 году, но к настоящему моменту есть данные о более чем 2200 лабораторно-подтвержденных случаях заболевания в разных странах мира. Из них 787 закончились смертью заболевших. Симптомы MERS-CoV напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Источником инфекции могут быть животные, считают эпидемиологи.

Дубаи, Иван Гридин

Дубаи. Другие новости 05.06.18

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