В Турции погибли два российских туриста

На турецких курортах погибли граждане России. Один утонул во время купания в море, второй получил черепно-мозговую травму.

31-летний россиянин утонул в районе Конаклы, курорта Аланья, сообщают местные СМИ. Очевидцы вызвали спасателей, мужчину вытащили и доставили в больницу. Однако реанимационные меры не принесли результатов, турист погиб.

Второй инцидент произошел в Кемере. 50-летний россиянин упал в своем номере, сильно ударился головой и скончался от полученной травмы в больнице Антальи. Окончательно заключение о причинах смерти дадут стамбульские судмедэксперты.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 07.06.18

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