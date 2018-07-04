Туроператор «Натали Турс», ранее отменивший чартерные программы в Испанию, Италию, Турцию и Грецию, аннулирует все оплаченные туры из-за финансовых проблем. Об этом объявил гендиректор компании Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в среду, 4 июля. Когда клиентам будут возвращены деньги за путевки, пока неизвестно. По его словам, из-за «негативной информации» компания в последние несколько дней не может исполнять обязательства перед своими партнерами, а те «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания». Поэтому туроператор вынужден пойти на такой шаг, поскольку другого выхода у него нет, заявил Воробьев, заметив в комментарии РБК, что компания пока не приостанавливает деятельность. В сообщении на сайте туроператора уточняется, что аннулируются путевки с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно.

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки», – отметил глава компании, добавив, что решение о дальнейших действиях будет принято в течение дня. Он также сообщил, что сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам, на котором, в частности, будет рассмотрена схема возврата клиентам средств за аннулированные туры.

Позже Воробьев в интервью телеканалу РБК заявил, что проблемы с продажами туров и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу. «Успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке, и по оценке наших коллег, дополнительное падение продаж составило более 40%», – уточнил он. «Мы пытались эту ситуацию как-то выправлять, к сожалению, это приводило к еще большим убыткам, к созданию финансовых проблем», – добавил Воробьев.

Точное количество туристов, которые могут пострадать от действий туроператора, пока неизвестно. Сам Воробьев сообщил, что в июле туроператор не отправит на отдых 1500 туристов. Между тем, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина допустила, что пострадавших клиентов может быть больше. По ее словам, «у несопоставимой по масштабам компании DSBW», объявившей накануне о приостановке деятельности, «не уедет 1200 человек, а у Воробьева в июле на чартерах, на массовых направлениях – 1500». «Я думаю, что больше», – добавила Турина. В Ассоциации туроператоров России сейчас подсчитывают число туристов, у которых может сорваться отдых в результате действий туроператора.

В Ростуризме, в свою очередь, заявили, что держат ситуацию с «Натали Турс» на контроле.

Как сообщал «Новый День», вечером 29 июня компания «Панорама Турс» (юрлицо «Натали-Турс») заявила о прекращении с 30 июня чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, объяснив свое решение сначала их низкой рентабельностью, а позже необходимостью снизить издержки и стабилизировать финансовое положение компании. При этом регулярные полеты сохранились. Источник ТАСС отмечал, что «Натали Турс» задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов.

Накануне президент Союза туристических агентств Сергей Голов сообщил, что в ассоциацию «Турпомощь» поступают десятки звонков от туристов «Натали Турс», столкнувшихся с проблемами при заселении в отели в Испании, Турции и Таиланде: «Это те, кто прилетел на отдых регулярными рейсами, но их проживание не было оплачено» (цитата по «Коммерсанту»). Аналогичные проблемы возникают у туристов в Италии, на Кубе и Кипре, сообщили партнеры туроператора. Также неоплаченными в ряде случаев оказываются авиабилеты и трансферы. Однако «Турпомощь» не может заняться решением этих проблем, поскольку «Натали Турс» официально не прекращала свою деятельность, отметил Голов.

В Ассоциации туроператоров России рекомендовали туристам при необходимости самим оплачивать размещение и собирать все документы обо всех сделанных расходах для последующей компенсации со стороны туроператора. Ранее Воробьев от имени компании обещал вернуть затраченные средства в течение трех-семи дней.

«Натали Турс» работает с 1992 года. Компания была одним из крупнейших туроператоров на рынке в 2000-е годы, но позже после конфликта и судебной тяжбы с «Трансаэро» главное юрлицо «Натали Турс» было признано банкротом. В 2017 году компания отправила за границу 20,85 тыс. туристов.

Финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 50 млн рублей в «Ингосстрахе», срок действия договора – до июня 2019 года. В августе текущего года вступает в силу второй договор страхования финансовой ответственности в той же страховой компании, также на 50 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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