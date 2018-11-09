Летние путевки в Турцию значительно подорожают

Турция с очень большой вероятностью пересмотрит цены на летние путевки в новом сезоне, в связи с чем отдых для россиян в этой стране может подорожать на 30-50%. Об этом сегодня заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она связала предстоящий рост цен на турпакеты с большим спросом на турецкое направление не только в России, но и в целом в Европе.

Турецкие отельеры рассчитывают больше заработать на растущем спросе, отметила Ломидзе, отвергнув версию о том, что подорожание туров связано с переходом российских туроператоров на взаиморасчеты с турецкими коллегами в евро.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее сразу несколько крупных российских туроператоров сменили расчетную валюту для туров в Турцию с доллара на евро. С 6 ноября на новую систему расчетов перешли туроператоры Anex Tour, Coral Travel и Sunmar. Оплату они будут принимать в рублях по внутреннему курсу евро.

В АТОР объяснили смену расчетной валюты ценообразованием турецких отельеров: сейчас большинство из них выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки.

Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года Турцию посетили более 5 млн россиян, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам сезона турецкие власти рассчитывают принять рекордные 6 млн российских туристов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

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