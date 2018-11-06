Цены на туры в Турцию рассчитают по курсу к евро

Несколько крупных российских туроператоров сменили расчетную валюту для туров в Турцию с доллара на евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Цены на туры в Турцию теперь будут привязаны не к доллару, а к евро. С 6 ноября на новую систему расчетов перешли туроператоры Anex Tour, Coral Travel и Sunmar. Оплату они будут принимать в рублях по внутреннему курсу евро», – рассказали в ассоциации.

В АТОР также отметили, что подобную инициативу рассматривают и в других крупных компаниях – в частности, в «Интуристе», а сам переход на евро может произойти до начала летнего сезона 2019 года. «Причиной смены расчетной валюты стало ценообразование турецких отельеров. Сейчас большинство из них выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки. Для россиян и туристов из стран СНГ цена из евро конвертируется в доллары США», – пояснили в ассоциации.

Там также добавили, что переход на евро, скорее всего, не окажет значительного влияния на конечные цены турпакетов. В то же время повышение цен на туры в Турцию в 2019 году произойдет независимо от нововведений. «Турецкие отельеры настроены поднять цены на лето до 15%, поэтому по прошлогодней стоимости туры можно будет купить только по акциям раннего бронирования», – рассказали в АТОР.

По данным РИА «Новости», за 9 месяцев текущего года Турцию посетили более 5 млн россиян, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам сезона турецкие власти рассчитывают принять рекордные 6 млн туристов из России.

Москва, Иван Гридин

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