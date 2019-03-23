Море зовет: мужчина пытался улететь в Крым голым

В аэропорту Домодедово задержали пассажира, пытавшегося выйти на посадку голым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. Мужчина – житель Подмосковья – зарегистрировался на рейс в Симферополь, а после объявления посадки разделся в зале ожидания и голым побежал к телетрапу.

До самолета он не добежал: его задержали и передали полиции, а те отдали мужчину медикам.

Пока эксгибициониста ловили, посадку пришлось приостановить. В результате борт вылетел в Крым с 35-минутным опозданием.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.03.19

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